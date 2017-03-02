Німецький міністр відправиться до Росії обговорювати українське питання

Наступного тижня міністр закордонних справ Німеччини відвідає Москву.

9 березня Зігмар Габріель зустрінеться з російським колегою Сергієм Лавровим. Серед тем обговорення - українське питання.

Про це заявила офіційний представник російського МЗС Марія Захарова.

Також дипломати обговорять конфлікт у Сирії.

Габріель завітає до Москви одразу після відвідин України, де він перебуває з візитом 2-3 березня.

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