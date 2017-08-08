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Німецький телеканал наплутав серії "Твін Пікс" та показав новий епізод на тиждень раніше

12:00, сьогодні 116 Читать новость на русском
Серіал
Серіал "Твін Пікс" / Фото з відкритих джерел

Німецький телеканал Sky помилково завантажив на свій стрімінговий сервіс чотирнадцятий епізод серіалу"Твін Пікс"замість тринадцятого.

Як пише Deutsche Welle, серії були неправильно позначні і тому глядачі побачили не той епізод, який мали б. На телеканалі помилку одразу ж помітили та замінили на правильний епізод, однак багато хто вже встиг подивитись його цілком.

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В Twitter одразу ж розгорілись дискусії щодо цього і багато хто припустив, що так режисер серіалу хотів познущатись над німецькими глядачами.

Заначимо, що серіал "Твін Пікс" перезапустили через 26 років після трансляції двох оригінальних сезонів. Прем'єра нових серій відбулась в травні, а останні епізоди планують показати у вересні. Серіал вважається одним із найпопулярніших в історії кіно.

Теги: LifeStyle Кіно
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