Німецький телеканал наплутав серії "Твін Пікс" та показав новий епізод на тиждень раніше

Німецький телеканал Sky помилково завантажив на свій стрімінговий сервіс чотирнадцятий епізод серіалу"Твін Пікс"замість тринадцятого.

Як пише Deutsche Welle, серії були неправильно позначні і тому глядачі побачили не той епізод, який мали б. На телеканалі помилку одразу ж помітили та замінили на правильний епізод, однак багато хто вже встиг подивитись його цілком.

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В Twitter одразу ж розгорілись дискусії щодо цього і багато хто припустив, що так режисер серіалу хотів познущатись над німецькими глядачами.

Заначимо, що серіал "Твін Пікс" перезапустили через 26 років після трансляції двох оригінальних сезонів. Прем'єра нових серій відбулась в травні, а останні епізоди планують показати у вересні. Серіал вважається одним із найпопулярніших в історії кіно.