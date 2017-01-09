Німці серйозно вивчають доповідь ЦРУ щодо путінських хакерів

У Берліні викликає занепокоєння загроза хакерських атак в ході передвиборної кампанії в Німеччині, які проводилися у США.

"Ми дуже серйозно сприймаємо небезпеку кібератак", – заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє "Німецька Хвиля".

За його словами, Берлін вивчає доповідь американських спецслужб, в якому стверджується, що російський президент Володимир Путін особисто розпорядився провести кампанію кібератак з метою вплинути на результати президентських виборів в США.

У той же час уряд ФРН усвідомлює, можливість спроб Москви вплинути на громадську думку будь-якої із сусідніх країн. Тому влада Німеччини працюють над поліпшенням засобів боротьби проти подібних нападів.

Нагадаємо, 5 січня американські спецслужби представили чинному президенту США Бараку Обамі звіт про кібератаки, вироблених в період передвиборної гонки.



За їхніми даними, хакери діяли під керівництвом високопоставлених російських чиновників. Обама, у свою чергу, попередив про можливе вторгнення російських хакерів в системи тих європейських країн, в яких незабаром мають відбутися вибори.



Як відомо, у Німеччині восени 2017 року пройдуть вибори в бундестаг.



Крім того, за повідомленням Financial Times, сервери Європейської комісії атакували в минулому році 110 раз.