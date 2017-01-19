Нищівна лавина в Італії, Корольова прибула в Київ, – головне за добу

Снігова лавина зійшла в центральній області Абруццо (Італія) в гірському масиві Гран-Сассо, яка повністю накривши готель Rigopiano di Farindola.
У готелі в цей момент могли бути більше 20 людей.
На місці сходження лавини рятувальники знайшли тіло загиблого, повідомляє місцевий телеканал RAI.
Тіло витягли з-під уламків будівлі та снігових завалів. Пошуки інших людей, що були в готелі в момент трагедії, тривають.
В інтернеті також опублікували відеозаписи з готелю.
Співачка Наталя Корольова, яка перебуває в "чорному списку" СБУ, прибула у Київ 19 січня.
Вона прилетіла в Україну на похорон своєї бабусі, яка померла напередодні.
Дозвіл на перетин кордону Корольовій офіційно дали в СБУ, як-тільки дізналися про горе у родині артистки.
Проте вона спершу в Instagram дорікнула, що не може приїхати на похорон, бо є нев’їздною в Україну. Однак згодом вона переписала своє повідомлення.
Служба безпеки України заявила, що дасть дозвіл російській співачці Наташі Корольовій відвідати країну в зв'язку з похоронами бабусі! Спасибі, світ не без добрих людей!
– написала співачка.
20 січня в Україну з офіційним візитом відвідає керівник Міноборони Британії Майкл Феллон. Він проведе переговори з українським колегою Степаном Полтораком.
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