Нищівна лавина в Італії, Корольова прибула в Київ, – головне за добу

Снігова лавина зійшла в центральній області Абруццо (Італія) в гірському масиві Гран-Сассо, яка повністю накривши готель Rigopiano di Farindola.

У готелі в цей момент могли бути більше 20 людей.

На місці сходження лавини рятувальники знайшли тіло загиблого, повідомляє місцевий телеканал RAI.



Тіло витягли з-під уламків будівлі та снігових завалів. Пошуки інших людей, що були в готелі в момент трагедії, тривають.

В інтернеті також опублікували відеозаписи з готелю.

Корольова прибула в Україну

Співачка Наталя Корольова, яка перебуває в "чорному списку" СБУ, прибула у Київ 19 січня.

Вона прилетіла в Україну на похорон своєї бабусі, яка померла напередодні.

Дозвіл на перетин кордону Корольовій офіційно дали в СБУ, як-тільки дізналися про горе у родині артистки.

Проте вона спершу в Instagram дорікнула, що не може приїхати на похорон, бо є нев’їздною в Україну. Однак згодом вона переписала своє повідомлення.

Служба безпеки України заявила, що дасть дозвіл російській співачці Наташі Корольовій відвідати країну в зв'язку з похоронами бабусі! Спасибі, світ не без добрих людей!

– написала співачка.

Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА ..... PS: Служба безопасности Украины заявила, что даст разрешение российской певице Наташе Королевой посетить страну в связи с похоронами бабушки! Спасибо, мир не без добрых людей!!! Світлину опубліковано користувачем Наташа Королева (@natellanatella) Січ 17, 2017 о 9:48 PST

Анонс

20 січня в Україну з офіційним візитом відвідає керівник Міноборони Британії Майкл Феллон. Він проведе переговори з українським колегою Степаном Полтораком.