Нищука зобов’язали перевірити підопічних через корупцію

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис міністру культури Євгену Нищуку через порушення антикорупційного законодавства в його відомстві.

Про це повідомили у прес-службі НАЗК.

В агентстві зазначили, що Міністерство культури не забезпечило організацію проведення спеціальної перевірки щодо 25 керівників закладів культури.

Також відомство не вжило заходів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника закладу культури, якого підозрюють у корупції.

Окрім того, НАЗК вимагає забезпечити в міністерстві умови для внесення його працівниками повідомлень про порушення вимог цього закону іншою особою, зокрема через офіційний веб-сайт міністерства.

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