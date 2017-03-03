Ніякого антрацитного вугілля з території Росії, – Насалик ініціює розпорядження

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик ініціює заборону на ввезення вугілля антрацитової групи з Російської Федерації.

Про це він сказав перед засіданням Кабінету Міністрів.

"Я вноситиму на засіданні Кабінету міністрів розпорядження про те, щоб ніякого енергетичного вугілля не було з території Росії. Мається на увазі антрацитової групи", – сказав міністр.

Він додав, є інформація, що ватажки терористів розглядають схему, згідно з якою вугілля з непідконтрольної Києву території Донбасу будуть направляти в Ростовську область, там збагачуватися, і знову направлятися в Україну, але він вже буде вдвічі дорожчим.

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