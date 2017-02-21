Ніжна Емма Вотсон та мужній Орландо Блум: неймовірні ляльки художника

Філіппінський художник Ноель Круз зі звичайних ляльок Барбі робить дивовижні копії знаменитостей.

Протягом восьми років тренувань Ноель Круз створив сотні розмальованих фігурок та став визнаним майстром в розписі ляльок. Він купує звичайні ляльки Барбі і малює риси обличчя, а його дружина підбирає або шиє одяг для завершення образу.

В мережі Instagram художник має тисячі підписників, які із захопленням стежать за роботами майстра.

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