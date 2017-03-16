Низка країн заборонила ввозити птицю з України

Євросоюз і низка країн Азії ввели тимчасові обмеження щодо імпорту пташиного м'яса з України у зв'язку з високопатогенним грипом птиці.
Про це повідомляє прес-служба Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.
"Інформація стосується обмежень на ввезення птиці і продуктів птахівництва з України в Гонконг, Ємен, Євросоюз, Ірак, Йорданію, Катар, Китай, Королівство Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати", – мовиться в повідомленні.
До слова, раніше Молдова заборонила ввозити м'ясо з України, аби запобігти поширенню пташиного грипу.