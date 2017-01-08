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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Nokia повернулась і представила свій перший смартфон на Android

13:27, сьогодні 1503 Читать новость на русском
Nokia повертається
Nokia повертається / Getty images

Фінська компанія HMD Global, яка володіє правами на використання бренду Nokia, випустила перший Android-смартфон.

Попередні моделі, які випускав фінський гігант, використовували операційні системи Symbian, Windows Phone та Linux.

Nokia 6 (саме таку невибагливу назву отримала новинка) вийде в світ вже до кінця першого кварталу 2017 року.

Новий телефон матиме 64 гігабайти пам'яті, 4 гігабайти оперативної пам'яті та 16-мегапіксельну камеру.

Щоправда, його продаватимуть лише в Китаї. Коштуватиме Nokia 6 приблизно 250 доларів США.

До кінця 2017-го року Nokia планує випустити 6-7 телефонів на Android.

До слова, раніше в мережі з’явились фото нового смартфону Nokia С1.

Теги: Китай смартфон Nokia
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