Nokia повернулась і представила свій перший смартфон на Android

Фінська компанія HMD Global, яка володіє правами на використання бренду Nokia, випустила перший Android-смартфон.

Попередні моделі, які випускав фінський гігант, використовували операційні системи Symbian, Windows Phone та Linux. Nokia 6 (саме таку невибагливу назву отримала новинка) вийде в світ вже до кінця першого кварталу 2017 року. Новий телефон матиме 64 гігабайти пам'яті, 4 гігабайти оперативної пам'яті та 16-мегапіксельну камеру. Щоправда, його продаватимуть лише в Китаї. Коштуватиме Nokia 6 приблизно 250 доларів США. До кінця 2017-го року Nokia планує випустити 6-7 телефонів на Android. До слова, раніше в мережі з’явились фото нового смартфону Nokia С1.

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