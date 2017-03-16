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Нормандський і мінський формати неефективні, — глава МЗС Польщі

23:57, 15 березня 81 Читать новость на русском
Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський
Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський / day.kyiv.ua

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський після зустрічі з главою МЗС України Павлом Клімкіним закликав Росію припинити агресію в Україні.

Польський дипломат наголосив, що наразі вдалося лише стримати повномасштабний наступ Росії, але мир в Україну не повернули.

На переконання Ващиковського, участі в переговорах Франції та Німеччини недостатньо. Варто залучати Сполучені Штати Америки. Також глава МЗС Польщі закликав Росію припинити агресію в Україні і повернути захоплені території.

Читайте також: У Росії вже відреагували на рішення РНБО про блокаду окупованого Донбасу

Теги: Політика Польща МЗС України Мінські домовленості Нормандський формат
Джерело: 24 Канал
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