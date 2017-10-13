Норвегія відправить додаткові війська до кордону з РФ через ймовірну загрозу нападу

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Норвегія планує відправити додатковий військовий загін до арктичного кордону з Росією.
Окрім цього, планується також купівля додаткової техніки для максимально ефективного реагування на ймовірну загрозу, зокрема йдеться про більшу кількість танків та артилерії, пише УНН.
Бронетанкові загони мають розташуватися у віддаленому районі Порсангер, на півночі країни. План також передбачає певні зміни та нововведення, наприклад, збільшення строку служби окремих груп солдат на з 12 місяців – до 16.
Читайте також: Снайпер бойовиків поранив прикордонника
За даними видання, в уряді Норвегії існує широкий консенсус щодо зміцнення оборонної спроможності країни на кордонах.
Ситуація у сфері безпеки стала складнішою і менш передбачуваною. Це впливає на те, як ми організовуємо нашу військову силу,
– сказала журналістам Міністр оборони Норвегії Іне Еріксен Сорейде.