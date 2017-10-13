Норвегія відправить додаткові війська до кордону з РФ через ймовірну загрозу нападу

Норвегія планує відправити додатковий військовий загін до арктичного кордону з Росією.

Окрім цього, планується також купівля додаткової техніки для максимально ефективного реагування на ймовірну загрозу, зокрема йдеться про більшу кількість танків та артилерії, пише УНН.

Бронетанкові загони мають розташуватися у віддаленому районі Порсангер, на півночі країни. План також передбачає певні зміни та нововведення, наприклад, збільшення строку служби окремих груп солдат на з 12 місяців – до 16.

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За даними видання, в уряді Норвегії існує широкий консенсус щодо зміцнення оборонної спроможності країни на кордонах.

Ситуація у сфері безпеки стала складнішою і менш передбачуваною. Це впливає на те, як ми організовуємо нашу військову силу,

– сказала журналістам Міністр оборони Норвегії Іне Еріксен Сорейде.