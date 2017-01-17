Ноу-хау від "Укрзалізниці" – дизайнерські вагони-трансформери

Сьогодні "Укрзалізниця" запустила поїзд з новенькими вагонами-трансформерами. Та зупинятись на цьому не планують. Вже незабаром курсуватимуть вагони, які оздоблюватимуть дизайнери.

Про це заявив голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун, інформує УНН. За його словами, ці нинішні вагони-трансформери замовили 10 років тому. "Ці вагони-трансформери дуже практичні, але не такі, які ми хочемо бачити у майбутньому. Сьогодні на засіданні правління ми домовилися про запрошення дизайнерів", – заявив Балчун. Дизайнери мають працювати над вагонами кілька місяців. Нагадаємо, вечері 17 січня поїхав перший рейс швидкісного поїзда "Нічний експрес", у складі якого новенькі вагони. Одне купе там відведено для відпочинку провідників.

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