Нова гонка озброєнь закінчиться для Росії катастрофою, – Джемілєв

Народний депутат України Мустафа Джемілєв переконаний, що чергової гонки озброєнь російський бюджет не витримає, адже Кремлю доводиться витрачати значні суми на окуповані території, а економіка країни перебуває не в найкращому стані.

Про це нардеп заявив у інтерв'ю виданню "Обозреватель", відповідаючи на питання журналіста, чи може підвищення витрат США на оборону спровокувати нову гонку озброєнь.

"Збільшення витрат на озброєння дійсно здатне довести до банкрутства нинішню Росію. Росія десь в 50 разів більше Італії, але її ВВП значно менше італійського. І майже вдвічі менше, ніж у одного американського штату Каліфорнія. Правда, утримання півторамільйонної армії Росії обходиться значно дешевше, ніж утримання такої ж за чисельністю армії в інших країнах. Росія ж своїм солдатам практично нічого не платить", – .зазначив Джемілєв.

Щоправда, за його словами,такий ризик у Москві розуміють і "роблять хорошу міну при поганій грі", адже санкції, падіння цін на нафту, а також ріст видатків на окуповані території серйозно вдарили по бюджету.

Вже зараз там все тріщить по швах. А тут ще окуповані території. На утримання Криму навіть в такому депресивному стані необхідно 3-4 мільярди доларів на рік. Це приблизно стільки ж, скільки вони на всю систему охорони здоров'я виділяють. А у Росії ж не тільки Крим. Є ще інші території, що вимагають багатомільярдних дотацій: окуповані Південна Осетія, Абхазія, Придністров'я, Чечня...

– додав нардеп.

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