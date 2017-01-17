Нова резонансна ідея Савченко. Нардеп розповіла свій варіант для звільнення Донбасу

Українська нардеп Надія Савченко знову зробила резонансну заяву. Цього разу депутат назвала неприпустимий сценарій для мирного звільнення окупованого Донбасу.

Про це вона сказала в ефірі одного з українських телеканалів.

На думку Савченко, звільнення Донбасу мирним шляхом призведе до здачі Криму.

"Щодо того, що це буде зроблено мирним шляхом, щодо того, що Росія не витримає санкцій – то це обов'язково буде здачею Криму. На якийсь певний період, як завжди, це відкладеться в довгий ящик", – заявила Надія Савченко.

На її думку, звільнити Донбас невійськових шляхом можна лише за столом переговорів.

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"Як би не кричали і не рвали на собі вишиванки деякі народні депутати, скільки б вони не кричали, що ми не здамо. Вони повинні відмовитися від Криму. Він зараз залишається невизнаною окупованою територією. Крим – це чергове Придністров'я. І щоб не зробити Придністров'ям ще й Донбас – вони будуть робити це тим, що залишать окупованим Крим і заберуть Донбас. Іншого мирного шляху я поки не бачу", – впевнена народний депутат.