  • укр
  • рус
22:45
17 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, сьогодні
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, сьогодні
Корупція в
ЦРУ
21:51, сьогодні
Підсумковий випуск новини за 21:00: Непокарані водії-мажори. Бойкот Ляшкові
Випуск новин
22:26, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Нова резонансна ідея Савченко. Нардеп розповіла свій варіант для звільнення Донбасу

21:30, сьогодні 21859 Читать новость на русском
Савченко вважає, що треба віддати Крим
Савченко вважає, що треба віддати Крим / Фото з відкритих джерел

Українська нардеп Надія Савченко знову зробила резонансну заяву. Цього разу депутат назвала неприпустимий сценарій для мирного звільнення окупованого Донбасу.

Про це вона сказала в ефірі одного з українських телеканалів.

На думку Савченко, звільнення Донбасу мирним шляхом призведе до здачі Криму.

"Щодо того, що це буде зроблено мирним шляхом, щодо того, що Росія не витримає санкцій – то це обов'язково буде здачею Криму. На якийсь певний період, як завжди, це відкладеться в довгий ящик", – заявила Надія Савченко.

На її думку, звільнити Донбас невійськових шляхом можна лише за столом переговорів.

Читайте також: Тука пояснив, чому Савченко не варто займатися обміном полонених

"Як би не кричали і не рвали на собі вишиванки деякі народні депутати, скільки б вони не кричали, що ми не здамо. Вони повинні відмовитися від Криму. Він зараз залишається невизнаною окупованою територією. Крим – це чергове Придністров'я. І щоб не зробити Придністров'ям ще й Донбас – вони будуть робити це тим, що залишать окупованим Крим і заберуть Донбас. Іншого мирного шляху я поки не бачу", – впевнена народний депутат.

Теги: Новини Криму Політика Україна Війна на Донбасі Надія Савченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как мы превращаемся в Россию
сьогодні, 22:01 Как мы превращаемся в Россию
Віталій Ковач 500
Єдиний електронний квиток: що це таке і як це функціонуватиме в Україні
сьогодні, 21:00 Єдиний електронний квиток: що це таке і як це функціонуватиме в Україні
Яніна Ткачук 1085
Візит американського гостя: з чим і навіщо приїхав до Києва віце-президент США
сьогодні, 20:00 Візит американського гостя: з чим і навіщо приїхав до Києва віце-президент США
Інна Жолобович 953
Разведчик: Если бы меня взяли к сепарам, то давно червей кормил бы
сьогодні, 19:01 Разведчик: Если бы меня взяли к сепарам, то давно червей кормил бы
Едуард Крижанівський 4 3344
Що там курять у Кличка? – соцмережі жартують з туману у Києві
сьогодні, 16:08 Що там курять у Кличка? – соцмережі жартують з туману у Києві
1579
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Відразу 7 авто потрапили в аварію у Харкові
 18 грудня 2016 , 15:25 1
Один з миколаївських мажорів заробляє на життя контрабандою, – волонтер
 31 серпня 2016 , 13:04
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук