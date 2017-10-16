Нова скандальна заява від Угорщини: Україна порушила Угоду про асоціацію з ЄС

Угорщина й надалі продовжує роздмухувати скандал навколо українського закону «Про освіту». Цього разу це питання розглядатиметься на наступному засіданні Ради Асоціації Україна-ЄС.

Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто вирішив ініціювати такий розгляд, адже, на його думку, Україна порушила Угоду про асоціацію з ЄС, передає УНІАН. Про це дипломат заявив в Люксембурзі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

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"Від того часу, як український парламент ухвалив закон про освіту,… у сусідніх з ЄС країнами є брутальне порушення прав людини. Вони відібрали право у всіх меншин використовувати їхню рідну мову під час отримання освіти у віці від 10 років. Це – брутальне порушення прав людини, брутальне порушення прав меншин, і це брутальне порушення Угоди про асоціацію. Тому на наступній сесії Ради асоціації з Україною ми повинні поставити це питання на порядок денний, щоб вирішити ситуацію, оскільки це дуже надзвичайно", – переконаний Петер Сійярто

Наступне засідання Ради Асоціації Україна-ЄС заплановано на грудень цього року.

До слова, напередодні під будівлею Посольства України в Угорщині відбувся скандальний мітинг з ознаками територіальної претензії до України.