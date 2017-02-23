Нове життя української казки: в Києві покажуть мюзикл "Жив собі пес"

В Києві покажуть грандіозний мюзикл "Жив собі пес" за мотивами української народної казки "Сірко".

Режисер Володимир Назаров, який з початком війни повернувся з Росії в Україну, вирішив повернути героїв нашому глядачеві. Митець досі має звання народного артиста Росії, та з цією країною, каже, його більше нічого не пов'язує.

Після переїзду режисер довго думав, яку історію втілити на сцені. Дати нове життя українській казці, яка понад 30 років асоціюється з російським мультфільмом, підштовхнула дружина режисера.

У мюзиклі звучать декілька українських народних пісень, уся інша частина матеріалу – авторська робота Назарова.

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Вистава розрахована на будь-яку аудиторію. Як кажуть автори – від трьох і до 103 років. Однак актори все ж орієнтуються на маленького глядача.

Для Володимира Назарова цей мюзикл – перший крок на українській сцені. Однак композитор живе грандіозним планами і хоче створити у Києві Музичний театр національного мистецтва.