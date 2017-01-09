Нове-старе керівництво: хто очолив одержавлений "Приват"

Націоналізований "Приватбанк" наприкінці грудня отримав нове керівництво. Щоправда, лише частково нове.

В заяві, опублікованій на сайті "Приватбанку", йдеться про те, що "в новому складі правління та керівництва "Приватбанку" майже половину становлять діючі менеджери банку, які разом з провідними фахівцями ринку зможуть забезпечити стабільну роботу та продовження найкращих традицій найбільшого та найсучаснішого банку країни".

Як повідомив голова правління банку Олександр Шлапак, багатотисячний колектив банку "відкриває нову сторінку розвитку надійного та насправді народного банку".

Серед банкірів є таке прислів’я: "Колишніх приватбанківців не буває". Тому я з великою радістю вітаю всіх колег як у головному офісі, так і у відділеннях, мідл-офісах банку, й запевняю, що найкращі традиції "Приватбанку", його націленість на інновації стануть основою для нашої з вами стратегії розвитку надійного, сучасного, народного банку,

– сказав Шлапак.

Проте реальність диктує свої правила. Після неочікуваної націоналізації банк втратив частину клієнтів. Юридичні особи – наприклад, великі позичальники банку, такі як компанії "Натела", "Зебріна" чи "Пальміра Трейдинг", які отримували кредити від одного мільярда гривень і вище ─ почали процедуру банкрутства. Прості ж громадяни просто забрали гроші з рахунків "Привату". Хтось перевів у інші фінустанови, а хтось – на руках. В такому випадку фінансисти рекомендують диверсифікувати ризики щодо своїх заощаджень.

Перед людьми стоїть питання – куди інвестувати свої гривні, які у них вдома на руках. Перший варіант – інвестувати в нерухомість. Це один із способів який дозволить людині зберегти свої гроші. Другий – інвестувати в тверді валюти, такі як євро і долар. І третє – це трейдинг,

– зазначив менеджер з маркетингу FIBO Україна Артур Булигін.

Трейдинг – це торгівля на міжнародному ринку Forex. Вона стає дедалі популярнішою в Україні. Принцип простий – купити дешевше, а продати дорожче.

Заробляти на трейдингу можна до 50% річних у валюті, але ми знаємо випадки, коли заробляли і до 600% річних. Все залежить від уміння і досвіду трейдера,

– підкреслив Булигін.

Почати можна з малого. Саме для цього існують центові рахунки та навчальні термінали. Проте, насамперед, варто пройти базове навчання торгівлі на ринку Forex, а це можна зробити, обравши надійного брокера на ринку України.

Читайте також: Експерти розповіли про найбільші дірки у бюджеті-2017