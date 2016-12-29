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Нові ліки в аптеках подешевшають в лютому

22:53, сьогодні 108 Читать новость на русском
Аптека
Аптека / daily-sochi

А поки міністерство охорони здоров'я дозволило аптекам впродовж місяця розпродати запас медикаментів за старими цінами.

Дешевше коштуватимуть уже нові препарати, які закуповуватимуть наступного року.

Таку постанову ухвалив уряд. Аби аптеки самостійно не підвищували ціни, буде стежити Державна служба з лікарських засобів.

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Крім того, вона вимагатиме, щоб аптеки оприлюднювали у друкованому вигляді перелік референтних цін на ліки.

Будемо просити пацієнтів, або тих, хто закуповує ліки, як вони побачать, що ціни підвищені, щоб передавали інформацію МОЗ або Держлікслужбі. Тоді ми будемо проводити перевірку. Бо ми фізично не зможемо перевіряти кожну аптеку в Україні,
– прокоментувала Уляна Супрун.

Теги: Україна Лікування Міністерство охорони здоров’я гроші
Джерело: 24 Канал
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