Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року

Поки 2017 рік не встиг потішити нас новими перемогами, ми покажемо вам нові цікаві подробиці найбільшого минулорічного досягнення українців. Ці хлопці і дівчата принесли Україні одну з найгучніших перемог за всю історію незалежності.

Паралімпійська збірна України показала неймовірний результат на Іграх-2016 у Ріо. 172 українських спортсмени збірної завоювали 117 медалей і вивели нашу країну на третє місце у загальному заліку. Тим самим вони дали привід багатьом світовим ЗМІ жваво обговорювати феномен українських паралімпійців та їхні надзвичайно потужні досягнення. У спецпроекті "Паралімпійці. Феномен духу" ми покажемо вам найцікавіших представників нашої збірної та розкажемо про їхній шлях до п'єдесталу. Читайте далі: Паралімпійці. Феномен духу

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