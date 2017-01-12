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Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року

14:20, сьогодні 124 Читать новость на русском
Нові подробиці найпотужнішої перемоги 2016 року
/ 24 Канал

Поки 2017 рік не встиг потішити нас новими перемогами, ми покажемо вам нові цікаві подробиці найбільшого минулорічного досягнення українців. Ці хлопці і дівчата принесли Україні одну з найгучніших перемог за всю історію незалежності.

Паралімпійська збірна України показала неймовірний результат на Іграх-2016 у Ріо. 172 українських спортсмени збірної завоювали 117 медалей і вивели нашу країну на третє місце у загальному заліку. Тим самим вони дали привід багатьом світовим ЗМІ жваво обговорювати феномен українських паралімпійців та їхні надзвичайно потужні досягнення.

У спецпроекті "Паралімпійці. Феномен духу" ми покажемо вам найцікавіших представників нашої збірної та розкажемо про їхній шлях до п'єдесталу.

Читайте далі: Паралімпійці. Феномен духу

Автор: Євгенія Мазур, Едуард Крижанівський, Оксана Тропотяга
Теги: Україна Політика Публікації Інтерв'ю Паралімпійські ігри-2016 Паралімпійці. Феномен духу
Джерело: 24 Канал
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