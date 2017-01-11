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Нові спалахи африканської чуми свиней зафіксували в чотирьох областях України

18:47, сьогодні 218 Читать новость на русском
Хворі свинки
Хворі свинки

В чотирьох областях України за останні декілька днів були виявлені нові спалахи африканської чуми свиней.

Як повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, мова йде про Миколаївську, Луганську, Кіровоградську та Одеську області.

В Миколаївській області 6 січня загинуло вісім голів свиней в с. Прибужжя, Доманівського району. За попередньою інформацією у господарстві утримується 277 голів свиней.

У Луганській області 6 жовтня було вимушено забито дві голови свиней в підсобному господарстві військової частини № 1060 (с. Чмирівка, Старобільський район).

В Кіровоградській області 7 січня було зареєстровано загибель 56 голів свиней в господарстві ТОВ "ім. Чапаєва" (с. Рівне, Новоукраїнський район). На даний час в господарстві налічується близько 2 000 голів свиней.

В Одеській області 9 січня в орендованому приміщенні на території колишньої ферми великої рогатої худоби, що розташована в с. Ярославка, Саратський район, було виявлено загибель 70 голів свиней. За попередньою інформацією в орендованому приміщенні утримується 140 голів свиней.

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалахів АЧС на місцях проведені засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при відповідних райдержадміністраціях, облдержадміністраціях рішеннями яких затверджено плани з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду. В осередках захворювань вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС,
– зазначили у Держспоживслужбі

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Теги: Україна Одеса світ тварин Луганськ Кропивницький Миколаїв епідемія
Джерело: 24 Канал
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