Новим обличчям Dolce & Gabbana стала зірка "Гри престолів"

Виконавиця головної ролі в серіалі "Гра престолів" Емілія Кларк стала обличчям рекламної кампанії парфумів The One від Dolce & Gabbana.

Про це відомий бренд повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що аромат восени 2017 року вийде у новому форматі Eau de Toilette та його представить відома акторка.

Emmy nominated actress @emilia_clarke will be the face of Dolce&Gabbana The One fragrance starting September 2017, launching the new Eau de Toilette. #DGBeauty #DGTheOne Публикация от Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) Мар 12 2017 в 12:59 PST

Виконавиця ролі Дейнеріс Таргарієн замінила голлівудську зірку Скарлетт Йоханссон, яка була обличчям парфуму до того.

Емілія Кларк є ідеальним втіленням жінки Dolce & Gabbana: вона сяюча і жива. Її характер і природна краса відображають суть нової кампанії – життєрадісної, спонтанної і повної життя, – зазначили в компанії.

До того ж, обличчям чоловічої версії парфуму став коллега Емілії – актор Кіт Харрінгтон, який виконує роль Джона Сноу у серіалі "Гра престолів".