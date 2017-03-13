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Новим обличчям Dolce & Gabbana стала зірка "Гри престолів"

16:43, сьогодні 580 Читать новость на русском
Емілія Кларк
Емілія Кларк / pinimg.com/

Виконавиця головної ролі в серіалі "Гра престолів" Емілія Кларк стала обличчям рекламної кампанії парфумів The One від Dolce & Gabbana.

Про це відомий бренд повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що аромат восени 2017 року вийде у новому форматі Eau de Toilette та його представить відома акторка.

Виконавиця ролі Дейнеріс Таргарієн замінила голлівудську зірку Скарлетт Йоханссон, яка була обличчям парфуму до того.

Емілія Кларк є ідеальним втіленням жінки Dolce & Gabbana: вона сяюча і жива. Її характер і природна краса відображають суть нової кампанії – життєрадісної, спонтанної і повної життя, – зазначили в компанії.

До того ж, обличчям чоловічої версії парфуму став коллега Емілії – актор Кіт Харрінгтон, який виконує роль Джона Сноу у серіалі "Гра престолів".

Теги: LifeStyle мода
Джерело: 24 Канал
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