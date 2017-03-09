Новини, яких давно не чули. У Міноборони повідомили хорошу звістку з фронту

У Міністерстві оборони заявили, що за минулу добу бойовики істотно зменшили кількість обстрілів. Таким чином на фронті не загинув жоден з українських бійців.

Про це заявив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Більше того, жоден з українських воїнів не був поранений. Таких новин вже давно не надходило з фронту.

Відносне затишшя дало змогу частково провести ремонтні роботи в Авдіївці, яка тривалий час є однією з найгарячіших точок АТО.

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