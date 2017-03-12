Новини з Росії сприймаються як вісті з божевільні, – журналіст про виїзд з РФ у Європу

Російський опозиційний журналіст Олександр Сотник розповів, як почувається росіянин, коли він виїжджає за кордон.

Відповідний допис з'явився на його сторінці у Facebook.

Коли опиняєшся за межами "тієї, що піднімається з колін" – перше, що тебе вражає – відсутність розлитої в атмосфері напруги. Не іскрить. Потім починаєш розуміти: це від того, що немає рамок, немає похмурих облич, косих поглядів з-під чола, немає нескінченних охоронців і ментів з кияками, ніхто не говорить тобі про пильність і терористів, про те, що всюди небезпечно, що тебе можуть підірвати і вбити твоїх дітей, що життя – територія підвищеної небезпеки,

– наголошує він.

Згодом, за його словами, приходить крамольна думка: "А навіщо боятися? Ми все одно якось помремо, але явно не сьогодні, і цей день є унікальним, треба радіти та посміхатися життю".

"І ти вливаєшся в потік простої повсякденності, забувши про тремтіння під колінами. Потім ловиш себе на думці, що не фільтруєш мову, висловлюючи те, що насправді думаєш. А ще за кілька днів новини з Росії починають сприйматися тобою як вісті з божевільні. Ще за деякий час ти починаєш запитувати себе: чому інші можуть вільно жити, а ми так не вміємо? Адже можемо ж! Приїжджаємо в Європу та можемо!" – підкреслює журналіст.

Також Олександр Сотник зауважив, що коли повертаєшся в Росі – все стає на своїй місця: з голови на ноги, як і повинно бути в "тій, що встає з колін".

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