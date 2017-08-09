Новинка авторинку: презентовано найдешевший у світі електромобіль

Китайський автовиробник SAIC-GM-Wuling здивував супербюджетним компактним електрокаром Baojun E100.

Автомобіль створений у стилі Smart For Two Electric Drive і коштуватиме лише 35 800 юаней (приблизно 5 300 доларів), що робить його найдешевшою серійною електричною машиною у світі, пише Автоцентр.

Для порівняння: базова версія Tesla Model 3 коштує від 35-ти тисяч доларів, а Nissan Leaf – від 20-ти тисяч. Деякі медіа повідомляли, що найдешевшим електрокаром треба вважати індійський Bajaj Qute Qcar вартістю 2 тисячі. Однак експерти наголошують, що цей вид транспорту за своїми характеристиками – не автомобіль, а, скоріше, квадроцикл.

Baojun E100 отримав незалежну передню підвіску та одноважільну задню. Автомобіль оснащений єдиним електричним агрегатом, який видає 40 кінських сил. Максимальна швидкість електрокара складає 100 км/год, а його заявлений запас ходу без підзарядки батарей дорівнює 155 км. На поповнення запасу литих іонних акумуляторів йде 7,5 годин.

Новинка оснащена ABS, електричним підсилювачем керма, системою розпізнавання пішоходів, електронним гальмом та парктроніком.

Окрім цього, базові прилади електрокара включають мультимедійний комплекс з семидюймовим дисплеєм та точкою доступу Wi-Fi. Покупцям топових версій також запропонують повітроочисну установку і систему доступу до салону без ключа.

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