Новий гесек ООН розповів про головну мету людства

Новий Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликає всіх зробити 2017 рік роком миру.
Про це повідомляє Центр новин ООН.
Давайте припинимо вогонь на полях битви і будемо за столом переговорів домагатися компромісів в пошуках політичних рішень. Нехай 2017 рік рік стане роком миру!
– сказав Гутерреш.
Він наголосив, що багато мирних жителів живуть під смертельним градом бомбардувань і обстрілів. Удари наносять навіть по лікарнях і автоколонам.
У цих війнах немає переможців – є тільки переможені. Трильйони доларів витрачаються на знищення соціальної та економічної бази, розкручуючи тим самим спіраль недовіри і страху, – і це порочне коло може зберігатися протягом декількох поколінь. Дестабілізують становище в цілих регіонах, сьогодні ніхто не захищений від загрози глобального тероризму,
– сказав новий глава ООН.
Він звернувся до всіх із закликом боротися за мир.
Мир повинен бути нашою метою, нашою дороговказною зіркою. Все, що рухає нашою єдиною людською сім'єю, – надії та прагнення до гідного життя, прогресу і благополуччя – залежить від того, чи будемо ми жити в мирі. А це залежить від нас,
– заявив він.
Антоніу Гутерріш став дев'ятим Генеральним секретарем ООН. Він змінив Пан Гі Муна з Південної Кореї.
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