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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Новий гесек ООН розповів про головну мету людства

16:36, сьогодні 249 Читать новость на русском
Антоніу Гутерреш
Антоніу Гутерреш / ООН

Новий Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликає всіх зробити 2017 рік роком миру.

Про це повідомляє Центр новин ООН.

Давайте припинимо вогонь на полях битви і будемо за столом переговорів домагатися компромісів в пошуках політичних рішень. Нехай 2017 рік рік стане роком миру!
– сказав Гутерреш.

Він наголосив, що багато мирних жителів живуть під смертельним градом бомбардувань і обстрілів. Удари наносять навіть по лікарнях і автоколонам.

У цих війнах немає переможців – є тільки переможені. Трильйони доларів витрачаються на знищення соціальної та економічної бази, розкручуючи тим самим спіраль недовіри і страху, – і це порочне коло може зберігатися протягом декількох поколінь. Дестабілізують становище в цілих регіонах, сьогодні ніхто не захищений від загрози глобального тероризму,
– сказав новий глава ООН.

Він звернувся до всіх із закликом боротися за мир.

Мир повинен бути нашою метою, нашою дороговказною зіркою. Все, що рухає нашою єдиною людською сім'єю, – надії та прагнення до гідного життя, прогресу і благополуччя – залежить від того, чи будемо ми жити в мирі. А це залежить від нас,
– заявив він.

Антоніу Гутерріш став дев'ятим Генеральним секретарем ООН. Він змінив Пан Гі Муна з Південної Кореї.

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Теги: Україна Антоніу Гутерреш ООН Генсек ООН
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