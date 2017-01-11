Новий глава АМПУ Райвіс Вецкаганс буде в шоці від "роботи" команди Широкова, – нардеп

Представники тендерного комітету порту "Южний" розробили схему, що дозволяє заробити 100 млн грн на днопоглибленні порту.

Про це повідомив народний депутат Михайло Головко.

"Перед Новим роком ми разом з колегою Олегом Осуховським звернулися до прем'єр-міністра з вимогою навести порядок в портовій галузі, розібратися зі "смотрящими", встановити реальний контроль держави і профільного міністерства над Адміністрацією морських портів. Реакція є – призначений новий голова АМПУ. Хочеться вірити, що на цьому кадрова чистка цієї наскрізь прогнилої держструктури не зупиниться, будуть замінені і всі інші керівники, багато з яких були призначені ще під час правління Януковича. Необхідно терміново міняти склад тендерних комітетів: вони в основному спеціалізуються на винахід схем з освоєння державних коштів. Це, перш за все, стосується "Южного". Навіть коли уряд змусив перевести торги на ProZorro, чиновники южненського філії АМПУ придумали, як заробити на тендері щодо днопоглиблення 100 млн грн", – заявив Головко.

За словами депутата, корупційна схема розкрилася в ході розгляду скарги одного з учасників конкурсних торгів на колегії Антимонопольного комітету (АМКУ).

"Під час днопоглиблення з дна дістають мільйони тонн ґрунту. Ґрунт можна відвозити в море на 13,8 кілометрів, а можна на 6,5 кілометрів. Економія на плечі доставки – 100 млн грн. Глава тендерного комітету Максим Широков офіційно заявив, що за умовами конкурсу ґрунт дозволяється возити тільки на дальній відвал. Чому? Держава не зацікавлена в економії? Держбюджету не потрібні 100 млн? Під час колегії АМКУ головний інженер южненської адміністрації Віталій Ліпський пояснив, що принциповий дозвіл на використання ближнього відвалу є. Але проект днопоглиблення розроблявся ще в 2015 році, пройшов всі експертизи, затверджений. Тому чиновники, навіть коли торги перенеслися на 2017 рік, вирішили нічого не змінювати, щоб не підписувати папери по другому разу! Ліпський дослівно сказав: "при необхідності будуть внесені відповідні зміни, але на даний час – це неможливо". Бюрократизм, дурість, недбалість? Ні. Чітка корупційна схема: закупівля проводиться за максимальною ціною, так як ґрунт доведеться возити далеко, але після укладення договору підряднику "несподівано" дозволять працювати з ближнім грунтовідвалом. Природно, за відкат. 100 млн будуть зекономлені, але підуть в кишеню чиновників, а не держави. І це тільки один епізод. Таких схем в умови тендеру "вшито" безліч. Потрібно розганяти цей тендерний комітет на чолі з керівником і призначати нормальних людей", – розповів Головко.

На думку депутата, першими кроками нового глави АМПУ Райвіса Вецкаганса повинна стати боротьба з корупцією. "Думаю, він буде в шоці, коли побачить результати роботи команди Широкова", – зазначив Головко.

Нагадаємо, міністерство інфраструктури на цьому тижні призначить нового в.о. керівника ДП "АМПУ" – Райвіса Вецкаганса. "Не дивлячись на неодноразові спроби уряду і міністерства інфраструктури нормалізувати діяльність АМПУ, державне підприємство залишається зразком неефективності, корупції і зловживань. Виникає багато питань і з приводу керованості АМПУ", – сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

У кінці 2016 року група депутатів парламенту звернулася до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з вимогою навести порядок в портовій галузі. За словами нардепа Олега Осуховського, корупція в АМПУ набула системного характеру. Наприклад, в порту "Южний" умови тендерів прописуються чиновниками так, щоб перемогу могли отримати тільки "свої" компанії. Як заявив нардеп Михайло Головко, на тендері в "Южному" перемогла компанія "Ян де Нул Україна", яка запропонувала найвищу ціну. "Ми бачимо, що є ті, хто дивиться", які "кришують" ситуацію в портах, від чого держава зазнає мільярдних збитків. Бізнес і іноземний інвестор на таких умовах ніколи не зможуть зайти в Україну, і не зможуть розвивати нашу економіку", – заявив Головко .

Тендер на днопоглиблення в порту "Южний" був оголошений в лютому 2016 року. Минулої осені після виявило фактів корупції результати торгів були скасовані Кабміном. Розслідуванням зловживань в ході конкурсу зайнялося НАБУ. В кінці листопада тендерний комітет порту, який очолює Максим Широков, оголосив повторний конкурс. Початкова сума закупівлі перевищує мільярд гривень, електронні торги призначені на 2 березня.