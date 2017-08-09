Новий глава "Укрзалізниці" дав перші обіцянки

В. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що цього року не планується проводити індексацію пасажирських тарифів на ПАТ "Українська залізниця".

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Що стосується пасажирських тарифів, до кінця року підвищення не планується. Що стосується вантажних тарифів, для мене є одним із ключових завдань впродовж перших днів роботи провести відверту дискусію з українським бізнесом", – заявив Кравцов.

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"Залізниця має бути партнером українського бізнесу та промисловості, але має бути не слугою, а саме партнером на рівних умовах", – зазначив він.

Кравцов додав, що з 2018 року "Укрзалізниця" має перейти на нову систему тарифоутворення, яка повинна бути прив'язана до об'єктивних індексів та бути прогнозованою для бізнесу.

Нагадаємо, 9 серпня глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку. Тож "Укрзалізницю" тимчасово очолить перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов.