Новий голова правління "Приватбанку" вважає депозитні ставки у ньому завищеними

Голова правління "Приватбанку" Олександр Шлапак, призначений після націоналізації фінустанови, вважає, що депозитні ставки, які сьогодні пропонує банк, є вищими за ринкові і хотів би їх знизити після проведення докапіталізації банку.

Про це Шлапак заявив у четвер на брифінгу.

Що стосується процентних ставок (по депозитах – "24"), у мене рішення немає. Скажу відверто: я хотів би їх знизити, щоб зменшити видаткову частину банку, оскільки ми маємо на сьогоднішній день ставки вище за ринок. Але ці ставки, які тримав "Приватбанк" в останнім часом, були пов'язані з проблемами з ліквідністю банку. Зараз немає ніяких проблем з ліквідністю банку. Банк так забезпечений ресурсами, що йому може позаздрити будь-який банк в Україні,

– зазначив новий голова правління "Приватбанку".

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Нагадаємо, увечері 18 грудня Кабмін на спеціальному засіданні ухвалив рішення щодо передачі "Приватбанку" у стовідсоткову власність держави. Новим головою правління фінустанови став колишній міністр фінансів Олександр Шлапак.