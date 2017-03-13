Новий імідж Савченко. Журналісти підібрали депутатці новий гардероб

Вчора, 12 березня, відома українська депутатка Надія Савченко з’явилась в ефірі одного з українських телеканалів у зовсім новому іміджі – вона була нафарбована та з жіночною зачіскою.

Журналісти модного видання Buro247.ua вирішили піти далі і підібрали Савченко ще й новий, жіночний одяг. Нагадаємо, 12 березня народний депутат Савченко вразила жіночним образом в ефірі одного з українських телеканалів. За словами візажиста телеканалу, Савченко сама захотіла змінити свій імідж. Хоча раніше депутат відмовлялась від будь-якого макіяжу.