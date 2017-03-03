Новий очільник ДФС підозрювався у "кришуванні" "горіхової мафії"

Кабінет Міністрів призначив Мирослава Продана тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної фіскальної служби. Свого часу вінницькі прокурори підозрювали його у причетності до так званої "горіхової мафії".

Як зазначає журналістка програм "Схеми" Наталка Сідлецька, у 2016 році Мирослав Продан був призначений виконувачем обов’язків заступника голови Державної фіскальної служби. Пропрацювавши перед тим безперервно у структурах податкової 11 років, до Києва він був переведений з Вінниці. За особистим підписом прем’єр-міністра Володимира Гройсмана – колишнього вінницького міського голови.

В липні 2016 року журналісти робили інтерв’ю з Мирославом Проданом.

Тоді ми з'ясували, що він проходить по кримінальній справі. Прокуратура розслідувала, як вінницькі податківці на чолі з Проданом «кришують» так звану "горіхову мафію". Таку офіційну відповідь з прокуратури ми отримали 12 липня. Наступного ж дня 13 липня взяли інтерв'ю у Продана в центральному офісі ДФС, де він вже обживав новий кабінет. Запитували про кримінальну справу та його статус в ній. Продану такі питання явно не сподобались. І вже ввечері податківець скинув нам на пошту витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що прокуратура Вінницької області закрила справу щодо нього. Рішення про закриття справи датовано тим же днем, що й запис інтерв'ю – 13 липня 2016 року. Ось так треба вирішувати питання,

– розповіла Наталка Сідлецька.

Повне розслідування програми "Схеми" про Мирослава Продана дивіться за посиланням.

Нагадаємо, 2 березня в НАБУ повідомили про вручення підозри Роману Насірову за "справою Онищенка", яке відбулось у клініці "Феофінія", куди раптово потрапив Насіров. Його підозрюють у причетності до "схеми Онищенка", у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму у 2 мільярди гривень.