Нова штаб-квартира Google в Лондоні: фотографії неймовірного комплексу

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Будівництво офісу Google розпочнеться вже у 2018 році . Архітектори розповідають, що штаб-квартира матиме 11 поверхів, площею 80 тисяч квадратних метрів, і буде розрахована на 4000 працівників.
Про це повідомляє The Verge
У виданні розповіли, що дизайном нового офісу зайнялись компанії Bjarke Ingels Group і Heatherwick Studios. Ціна всього комплексу для компанії Google в Лондоні обійдеться в 1 мільярд стерлінгів.
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Новий офіс Google в Лондоні
На території комплексу будуть: кафе, конференц-зали, трьохсмуговий 25-метровий басейн, масажні кабінети, багатоцільовий майданчик для баскетбольних і футбольних клубів, 210-місний зал для переговорів.
Територія комплексу Google в Лондоні
Дах будівлі буде покритий 300-метровим садом, розділеним на різні зони, і заповнений польовими квітами та лісовими рослинами, а також кафе і 200-метрова бігова доріжка.
Дах офісу Google в Лондоні
Дах споруди Google в Лондоні
Цей район представляє собою захоплююче поєднання різних типів будівель і просторів, і мені не може не подобатися це поєднання масивних вокзалів, доріг і каналів. Під впливом цього оточення ми розглядали цю нову будівлю для Google як частину інфраструктури,
– розповів дизайнер Томас Хізервік.
Зараз співробітники лондонської філії працюють в декількох офісах, розкиданих по різних районах, проте згодом вони працюватимуть під одним дахом.