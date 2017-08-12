Новий потяг Київ – Перемишль: вже відкрили продаж квитків

На новий потяг №715/716 Київ – Перемишль, який курсуватиме з 24 серпня, з 12 серпня можна придбати квитки у всіх міжнародних касах "Укрзалізниці", а невдовзі буде відкритий і онлайн-продаж квитків.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", другий потяг сполученням Київ – Перемишель курсуватиме з 24 серпня 2017 року. Цей потяг сполучить Київ, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль та Львів з Польщею. Раніше потяг зупинявся лише у Києві та Львові.

Потяг Інтерсіті+ №715 Київ – Перемишль відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:52, курсуватиме через Вінницю (09:09 – 09:11), Хмельницький (10:45 – 10:47), Тернопіль (12:12 – 12:14) та Львів (13:42 –13:55), прибуватиме до Перемишля (Республіка Польща) о 15:06.

Читайте також: До Дня залізничника: українська залізниця мрії

Зворотно Інтерсіті+ №716 Перемишль – Київ відправлятиметься зі станції Перемишль о 13:07, курсуватиме через станції Львів (16:02 – 16:12), Тернопіль (17:38 – 17:40), Хмельницький (19:09 – 19:11) та Вінницю (20:47 – 20:49), і прибуватиме до Києва о 23:10.