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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Новий президент Гамбії зробив важливу заяву

23:02, сьогодні 252 Читать новость на русском
Адам Барроу
Адам Барроу / Getty Images

Новий президент Гамбії Адама Барроу оголосив про фактичне врегулюванні політичної кризи в країні.

Про це повідомляє ВВС.

За його словами, під час переговорів зі своїм попередником Яхья Джамме, який відмовлявся покидати свій пост, він досягнув нових домовленостей.

Барроу зазначив, що Джамме погодився покинути Гамбію і поступитися своєю посадою.

Читайте також: Вторгнення Сенегалу у Гамбію: оприлюднили цікаву деталь

Збройні сили Сенегалу оголосили про початок військового вторгнення у Гамбію, з якою він межує. А причиною цього стало бажання забезпечення передачі влади переможцю виборів у Гамбії Адаме Барроу.

Згодом стало відомо, що армія Сенегалу тимчасово призупинила напад, аби дати владі "останній шанс" на політичне врегулювання конфлікту.

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