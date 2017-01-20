Новий президент Гамбії зробив важливу заяву

Новий президент Гамбії Адама Барроу оголосив про фактичне врегулюванні політичної кризи в країні.

Про це повідомляє ВВС.

За його словами, під час переговорів зі своїм попередником Яхья Джамме, який відмовлявся покидати свій пост, він досягнув нових домовленостей.

Барроу зазначив, що Джамме погодився покинути Гамбію і поступитися своєю посадою.

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Збройні сили Сенегалу оголосили про початок військового вторгнення у Гамбію, з якою він межує. А причиною цього стало бажання забезпечення передачі влади переможцю виборів у Гамбії Адаме Барроу.



Згодом стало відомо, що армія Сенегалу тимчасово призупинила напад, аби дати владі "останній шанс" на політичне врегулювання конфлікту.