Новий радник Трампа похвалив українську армію у протистоянні з Росією

Радник президент США з нацбезпеки генерал-лейтенант Герберт Реймонд Макмастер розповів, що активно вивчав досвід гібридної війни на сході України.

Про це пише видання Politico.

За словами Герберта Реймонда Макмастера, вторгнення Росії в Україну є зростаючою загрозою для глобальної стабільності.

Він додав, що приділив особливу увагу підготовці до боротьби з тактикою ведення гібридної війни і зброєю, яку бойовики використовують на Донбасі.

В Україні, наприклад, поєднання безпілотних літальних систем та наступальні кібер- і передові електронні можливості ведення війни показують високий ступінь технологічної складності,

– сказав Макмастер.

Радник Трампа зазначив, що Росія на сході України використовує сили спецпризначення під прикриттям у комбінації зі звичайними збройними силами.

"Цілком очевидно, що в той час як наша армія була задіяна в Афганістані та Іраку, Росія вивчала можливості США", – додав він.

Нагадаємо, 20 лютого Президент США Дональд Трамп оголосив, що його новим радником з національної безпеки став генерал Герберт Реймонд Макмастер.