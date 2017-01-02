Новий рік на фронті почався без втрат, але є поранені

За першу добу нового 2017 року від ворожих куль на Донбасі не загинув жоден український захисник.

Про це під час брифінгу у Києві повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За минулу добу загиблих не було, четверо українських військових отримали поранення,

– уточнив він.

Проте бойовики навіть з початком нового року не припиняють підступних провокацій – за минулу добу вони 38 разів обстріляли позиції українських військових в зоні АТО.

Читайте також: Через п'яну бійку на Донеччині вбили військового: опубліковане криваве фото