Новий тренд: де купити яскраві шкарпетки від українського виробника

Ви бачили кольорові шкарпетки канадського прем’єра Джастіна Трюдо? Він одягає це святкове щастя до класичних костюмів і спокійно собі йде на офіційні зустрічі. Наприклад, нещодавно він вразив своїми шкарпетками Ангелу Меркель. Хочете бути як красунчик Трюдо? Редакція сайту "24" знайшла для вас українських виробників яскравих шкарпеток.

Ми перевірили на собі якість та порівняли ціни. За вами лише обрати!



Трюдо показує шкарпетки Меркель. Фрау у захваті!

Dodo Socks



Шкарпетки Dodo Socks – не лише яскраво, а й якісно

Розпочнемо огляд з наших улюбленців – молодої та амбітної команди зі Львова Dodo Socks. Це ще зовсім молодий бренд шкарпеток. Тож, окрім яскравих малюнків, покупцям пропонують справжню якість. Шкарпетки пропонують у всіх розмірах: від 36 до 45.

Купити цю красу можна у Львові або у точках продажу партнерів. Однак і виробники, і ми радимо скористатися онлайн-магазином. Якщо зробите замовлення від трьох наборів (9 пар шкарпеток) – доставка безкоштовна. От сайт, заходьте і вибирайте.

Duna



Шкарпетки Duna: будь яскравим за помірну ціну

Duna – здивує вас широким асортиментом. У цієї компанії є ціла мережа магазинів, а також ви можете замовити шкарпетки в онлайн-магазині. Вони пропонують шкарпетки (до речі, не лише шкарпетки) на будь-який смак: від класичних одноколірних до яскравих і сміливих.

Приємно дивують ціни, які не впливають на якість: шкарпетки носяться довго і не втрачають своїх барв! Ще один приємний сюрприз від цього виробника: тут є шкарпетки для найменших, від народження. Дітям, як і дорослим, пропонують справді стильні прінти. Заходьте на сайт і оцініть продукцію. До речі, там є розділ з акційними пропозиціями.

Sammy Icon



Елітні шкарпетки Sammy Icon відому у понад 20 країнах світу

А тепер – трішки про елітні Sammy Icon. Стартувала компанія у 2013 році. Зараз вони відомі насамперед завдяки своїм яскравим шкарпеткам з розмаїттям оригінальних дизайнів та паттернів. Якість їхніх виробів неперевершена, їхні товари можна зустріти у понад 20 країнах: США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Нідерланди, Італія, Японія, Китай, Росія та інші.

Sammy Icon мають широку лінійку для чоловіків, жінок і дітей. Є один мінус: ціна дещо вища, ніж в конкурентів. Ось сайт виробника, тут є з чого вибрати.

LMS



Шкарпетки від LMS – чудовий подарунок для близьких

LMS – ще один яскравий шкарпетковий бренд. В інтернет-магазині виробника є сліди, короткі шкарпетки та звичайної довжини для чоловіків, жінок і дітей. Ціни середні, можна замовити доставку і придбати онлайн. Виробник також пропонує чудові набори на усі випадки життя. Ну чим вам не подарунок для того, хто немає нічого, чи для того, хто має все?

Шкарпетки якісні та міцні. Мінус: попри те, що шкарпетки українського виробництва, сайт лише російською. Заходьте на сайт і оцініть самі.

Редакція 24 Каналу бажає вам яскравих покупок та радості щодня!