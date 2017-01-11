Новий вид приматів назвали на честь героя "Зоряних війн"

Науковці знайшли новий вид приматів у тропічних лісах на південному заході Китаю.

Про це повідомляє ВВС.

Зоологи назвали новий вид Скайуокером в честь одного з головних героїв кіносаги "Зоряні війни".

Новий вид приматів схожий на білобрових гібонів хулока, які мешкають в джунглях Азії. Ці гібони мають як білі брови, так і світлу бороду. Науковці пояснили, що їхні "родичі" з Китаю бороди не мають.

Доктор Сем Тарві, який брав участь в дослідженні, пояснив що гібонів знайшли у регіоні, де чисельність багатьох тварин стрімко скорочується через звуження ареалу проживання і браконьєрство.

За оцінкою вчених, в Китаї живуть близько 200 гібонів нового виду. Популяція цих гібонів є також в М'янмі. Вчені попередили, що новий вид гібонів є на межі знищення.

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