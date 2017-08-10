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Новий ядерний світ КНДР, – невтішні дані експертів про реальні можливості Пхеньяну

22:18, сьогодні 1249
The End
The End / Фото з вільних джерел

Ще зовсім нещодавно світ глузував над невдалими ядерними випробовуваннями корейців. Але доки усі довкола сміялися, КНДР сумлінно вчила на помилках.

Про це пише американський дослідник Джеффрі Льюїс на The Foreign Policy. Як виявилось, КНДР володіє потужним арсеналом ядерної зброї: в тому числі, інтерконтинентальними, які все ж таки можуть долетіти до США. Окрім того, Пхеньян близький до випробування термоядерної зброї.

Багатьом здавалось, що невдалі випробовування КНДР зменшать ядерний ентузіазм. Але проблема корейців була не у ядерній зброї як такій, а у виготовленні компактного аналога, "перестрибнувши" етап створення масивних ракет, на зразок американського "Товстуна", який розщепив Нагасакі.

Полігони КНДР розташовані під дуже високими горами. Дослідницький інститут, використавши топографічні дані з космосу, побудував 3D-модель, з якої стало зрозуміло: навряд КНДР розповідало про всі нюанси своїх експериментів, які були такими "неуспішними".

Також, для північнокорейської зброї потрібно менше ядерного палива. Наприклад, за даними розвідки, на перші спроби витратили 4 кілограми плутонію. Далі ж КНДР заявили, що їм цілком вистачило 2 кілограмів. Але є ще такий варіант, що корейці навчились поєднувати цю технологію з ураном. А скільки там урану, звідки він береться і як саме використовується – цього вже ніхто не знає, крім самої КНДР.

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Найголовніше після всього цього питання – що робити далі? Дехто досі вважає, що США може чи мусить якщо не переконати КНДР припинити випробовування, то хоча б "заморозити" їх якимось чином.

Бо лишається другий сценарій, жахливий. За відомими даними, КНДР володію приблизно 60 боєголовками, що вже до абсурду багато. Навряд усі вони як одна полетять у бік США в разі початку найгіршого. Деякі, цілком ймовірно, можуть полетіти в інші точки – благо, "ворогів" у КНДР достатньо для цього. Адже немає жодної гарантії, що американські захисні системи впораються з усіма загрозами.

Якщо все буде добре, нам вдасться зупинити більшу частину ракет і врятувати більшу частину міст, таких як Сеул або Нью-Йорк, але щось ми втратимо – наприклад, Токіо. Два з трьох – це ж непогано?.. Я жартую, але не зовсім. Ласкаво просимо в наш новий світ. І не кажіть, що я вас не попереджав.
– наостанок додав Льюїс.

Теги: Новини політики КНДР Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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