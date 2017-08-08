Новий законопроект проти країни-агресора: за що в Україні саджатимуть росіян за ґрати

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Слідом за впровадженням особливого контролю над перетином державного кордону громадянами РФ, в Україні вирішили посилити покарання для росіян за незаконне проникнення на територію країни.
У Верховній Раді запропонували ув'язнювати громадян країни-агресора за подібні дії, пише "Апостроф". Законопроект №7017 нардепи Артур Герасимов та Ірина Луценко.
За незаконний перетин українського кордону, законопроект передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років для громадян країни-агресора чи інших осіб, які діяли в інтересах країни-агресора.
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За повторний ж перетин – до 5 років позбавлення волі. Жорсткіше всього хочуть карати за перетин кордону зі зброєю – до 8 років в'язниці.
Однак, на думку екс-глави Служби зовнішньої розвідки України Миколи Маломужа, це малоефективні заходи безпеки: російські спецслужби, за бажання, легко обійдуть цю лінію захисту. Він зокрема зазначив, що близько 400 кілометрів кордону не перебуває під контролем України, тож як це контролювати – також невідомо.