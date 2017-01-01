Новорічне привітання Петра Порошенка з 2017 роком

Президент України Петро Порошенко у щорічному президентському зверненні пообіцяв українцям, що найгірше вже позаду, а приводів для оптимізму більше, ніж минулоріч.

"Дорогі українці, не лише діти, але і дорослі, вірять в диво, особливо у цей святковий час та у цю ніч. Наші серця переповнюються радістю, вірою та надією. Приводів для оптимізму зараз більше, ніж рік тому. Легше ще не буде, але і найгірше вже позаду", – сказав президент.

Президент також звернув увагу, що Україна подолала шок від руйнування частини економіки, спричиненою російською агресією.

Також Порошенко подякував військовим, які дарують цю мирну, святкову ніч, а всім українцям побажав щастя та добробуту у прийдешньому році.

До привітання глави держави приєднується редакція 24 каналу. З Новим Роком, Україно!