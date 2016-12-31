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Новорічний забіг у Львові очолив святий Миколай

16:07, сьогодні 106 Читать новость на русском
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На святковий забіг прийшли до півсотні учасників. Зазвичай, всі вони збираються тут щосуботи. Створили таке собі товариство любителів бігу і популяризують його серед львів'ян.

50-річний Олександр ввійшов в роль святого Миколая і створює бігунам настрій. Чоловік бігає щоранку все життя. Тож тішиться, коли до спорту приєднується молодь.

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А 10-річну Ангеліну заохотив бігати тато. Власне, він сюди приходить від початку створення товариства. Бігають у парку у будь-яку погоду. Сьогодні довжина забігу 5 кілометрів. Тож розминка, спільне фото і старт.

Подолавши дистанцію, спортсмени розійшлись по домівках готуватись до свята. Зустрінуться вже наступної суботи, аби разом провести різдвяний забіг.

Теги: Україна Новорічні свята Львів
Джерело: 24 Канал
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