Новоспечена народна артистка засвітилася в колі російських співаків

Українська співачка Тіна Кароль вирушить у ювілейний тур російського продюсера Віктора Дробиша в Німеччині і США.

Інформація про ці концертах вже доступна на офіційних сайтах організаторів.

Окрім самої Кароль, виступатимуть Григорій Лепс, Ірина Аллегрова, Стас Михайлов, Крістіна Орбакайте, Валерія та інші.

Сам ювілей Віктор Дробиш святкував грандіозним концертом в Москві восени минулого року. Проте цей концерт минув без участі Тіни Кароль.

Нагадаємо, вчора, 22 січня, співачка Тіна Кароль отримала звання народної артистки України. До того ж, раніше Кароль пояснювала, чому не виступає в Росії. За її словами, вона зуміла поставити національні інтереси вище особистих.