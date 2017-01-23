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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Новоспечена народна артистка засвітилася в колі російських співаків

02:31, сьогодні 21527 Читать новость на русском
Тіна Кароль
Тіна Кароль / dpchas.com.ua

Українська співачка Тіна Кароль вирушить у ювілейний тур російського продюсера Віктора Дробиша в Німеччині і США.

Інформація про ці концертах вже доступна на офіційних сайтах організаторів.

Окрім самої Кароль, виступатимуть Григорій Лепс, Ірина Аллегрова, Стас Михайлов, Крістіна Орбакайте, Валерія та інші.

Сам ювілей Віктор Дробиш святкував грандіозним концертом в Москві восени минулого року. Проте цей концерт минув без участі Тіни Кароль.

Нагадаємо, вчора, 22 січня, співачка Тіна Кароль отримала звання народної артистки України. До того ж, раніше Кароль пояснювала, чому не виступає в Росії. За її словами, вона зуміла поставити національні інтереси вище особистих.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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