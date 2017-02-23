17:28
23 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретний план російської армії. Хто зачепив его Путіна
Вєсті Кремля
20:59, 22 лютого
Вєсті.UA. Супергерой Арсеній на передовій. Подорож Фірташа
Вєсті.UA
18:51, 22 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 16:00: Українські заповідники під загрозою. Зниклі картини
Випуск новин
16:51, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Програми Нова тема
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Новый Hyundai Accent: скоро во всех официальных дилерских центрах Украины

16:35, сьогодні 12 Читать новость на русском
Hyundai Accent
Hyundai Accent

В марте во всех официальных дилерских центрах компании "Хюндай Мотор Украина", официального дистрибьютора автомобилей всемирно известного бренда Hyundai, пройдут ознакомительные презентации седана Hyundai Accent нового поколения.

Первыми эту модель увидят киевляне и гости столицы, а затем предпродажные премьеры состоятся в других городах Украины.

Представляя совершенно новое поколение Accent, Hyundai Motor неотступно следует своей концепции Modern Premium, расширяя понятие об автомобиле только как о средстве для передвижения и предоставляя владельцам моделей бренда уникальную возможность воспользоваться передовыми технологиями. Основные изменения в новом Accent коснулись дизайна, габаритов, линейки моторов и трансмиссий, а также опций, список которых был существенно расширен по сравнению с автомобилем предыдущего поколения.

Абсолютно новый дизайн. Четвертая генерация Hyundai Accent (HC) получила абсолютно новый гармоничный, в меру агрессивный и элегантный дизайн экстерьера и интерьера. Передняя часть автомобиля украшена новой решеткой радиатора Cascading Grille, которая интегрирована в ставший более спортивным и внушительным передний бампер с клиновидными боковыми нишами с хромированными вставками, в которых расположены новые противотуманные фонари. Фары головного света автомобиля получили более утонченную форму, оснащаются встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями и функцией статического освещения поворотов. Профиль кузова обрел более динамичные формы, а задняя часть автомобиля может похвастаться совершенно новой крышкой багажника, задним бампером со стильной накладкой контрастного цвета в зоне диффузора и задними фонарями оригинальной формы со светодиодной оптикой.

Конструкторы бренда изменили архитектуру салона, установили новые кресла с более выраженной боковой поддержкой и использовали в отделке интерьера более качественные и износостойкие материалы. Существенно преобразилось рабочее место водителя: здесь появилась совершенно новые приборная панель и рулевое колесо, а центральная консоль повернута к водителю для удобства пользования всеми функциями климатической и мультимедий ной систем автомобиля.

Увеличенные габариты. По сравнению с Hyundai Accent предыдущего поколения, длина кузова новой модели увеличилась на 30 мм (до 4405 мм), при этом передний свес уменьшился на 10 мм (до 830 мм), а задний стал длиннее на 10 мм (до 975 мм). Ширина кузова тоже выросла – на 29 мм (до 1729 мм), а высота осталась прежней – 1470 мм. Увеличенная на 30 мм, до 2600 мм, колесная база позволила обеспечить больше пространства в салоне автомобиля, а также – увеличить полезный объем багажного отделения с 470 до 480 литров.

Усовершенствованная конструкция кузова и подвески. Содержание в структуре кузова нового Hyundai Accent высокопрочных и особо высокопрочных сталей возросло до 52%, что позволило повысить жесткость кузова на кручение и улучшить управляемость и безопасность автомобиля.

Инженеры компании внесли изменения в конструкцию задней подвески модели: здесь установлена полузависимая торсионная балка, изменен угол установки задних амортизационных стоек, что положительно сказалось на комфорте и управляемости автомобиля.

Во всех комплектациях Hyundai Accent нового поколения оснащается электроусилителем руля, что позволило улучшить маневренность модели по сравнению с предыдущей генерацией.

Модернизированная моторная гамма и коробки передач. В Украине новая генерация Accent будет оснащаться двумя четырехцилиндровыми бензиновыми моторами. Совершенно новый двигатель семейства Kappa объемом 1.4 литра развивает мощность в 100 л.с. и обладает максимальным крутящим моментом 132.4 Н·м. Модернизированный мотор семейства Gamma объемом 1.6 литра имеет мощность 123 л.с. и максимальный крутящий момент 150.7 Н·м.

На смену коробкам передач 5 МТ и 4АТ, с которыми взаимодействовал двигатель объемом 1.4 литра предыдущего поколения модели, придут современные 6-ступенчатые механические и автоматические трансмиссии. Эти же коробки передач будут работать в паре с 1.6-литровым бензиновым мотором.

Благодаря установке новых двигателей и трансмиссий, новый Hyundai Accent стал более экономичным: комбинированный расход топлива для модели с двигателем 1.4 литра составляет 5.7 л/100 км (6.4 л/100 км – для АКПП), а для мотора объемом 1.6 литра – 6.0 л/100 км (6.7 л/100 км – для АКПП).

Расширенный список опций. Новый Hyundai Accent будет доступен с уникальными для своего класса опциями. Среди них: шесть подушек безопасности, система мониторинга давления в шинах, камера заднего вида с динамичной разметкой траектории, обогрев форсунок стеклоомывателей, обогрев лобового стекла, подогрев задних сидений, запуск двигателя кнопкой, функция дистанционного открытия багажника Smart Trunk, современная мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, навигацией и поддержкой мобильных интерфейсов Apple CarPlay и Android AUTO, и многое другое. Уже в базовой комплектации доступны две подушки безопасности, кондиционер, cистема удержания при старте на подъеме Hill Assist Control, ESP, VSM и другие опции.

Официальные продажи Hyundai Accent нового поколения в дилерской сети ООО "Хюндай Мотор Украина" запланированы на апрель 2017 года. Цены модели будут оглашены ближе к дате старта продаж.

Компания OOO "Хюндай Мотор Украина" – официальный дистрибьютор автомобилей всемирно известного бренда HYUNDAI в Украине. Дилерская сеть компании является одной из наиболее разветвленных, что позволяет предоставлять клиентам полный комплекс услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей Hyundai на уровне лучших европейских и мировых стандартов.

Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Боністіка чи сіггіларія? Колекції, які здивують кожного
сьогодні, 17:10 Боністіка чи сіггіларія? Колекції, які здивують кожного
71
Жизнь в оккупированном Луганске: как хочется быть наконец Украиной
сьогодні, 15:10 Жизнь в оккупированном Луганске: как хочется быть наконец Украиной
Ольга Черненко 1972
Не фарт Фірташа: чому олігарх хоче повернутися до України
сьогодні, 14:14 Не фарт Фірташа: чому олігарх хоче повернутися до України
Наталя Ромашова 2184
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
сьогодні, 14:05 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
1744
Кого з ватажків бойовиків ліквідують найближчим часом
сьогодні, 12:12 Кого з ватажків бойовиків ліквідують найближчим часом
Дмитро Снєгирьов 5387
Море біля Одеси починає замерзати: вражаючі фото явища
 7 січня , 16:24 4
Ярош озвучив ідеальний план звільнення окупованих територій
 23 жовтня 2016 , 14:40 20
На інавгурації Трампа буде рекордна кількість українських посадовців: стали відомі прізвища
 18 січня , 23:29 20
"Укрбуд" виставив на продаж кілька сотень недорогих квартир у Києві
 23 жовтня 2016 , 17:37
У столиці вручили ключі першому власнику автомобілів нового покоління BMW i3
 29 вересня 2016 , 13:45
Українці підривають своє здоров'я шкідливими продуктами
 21 грудня 2016 , 16:17
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук