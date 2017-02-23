Новый Hyundai Accent: скоро во всех официальных дилерских центрах Украины

В марте во всех официальных дилерских центрах компании "Хюндай Мотор Украина", официального дистрибьютора автомобилей всемирно известного бренда Hyundai, пройдут ознакомительные презентации седана Hyundai Accent нового поколения.

Первыми эту модель увидят киевляне и гости столицы, а затем предпродажные премьеры состоятся в других городах Украины.

Представляя совершенно новое поколение Accent, Hyundai Motor неотступно следует своей концепции Modern Premium, расширяя понятие об автомобиле только как о средстве для передвижения и предоставляя владельцам моделей бренда уникальную возможность воспользоваться передовыми технологиями. Основные изменения в новом Accent коснулись дизайна, габаритов, линейки моторов и трансмиссий, а также опций, список которых был существенно расширен по сравнению с автомобилем предыдущего поколения.

Абсолютно новый дизайн. Четвертая генерация Hyundai Accent (HC) получила абсолютно новый гармоничный, в меру агрессивный и элегантный дизайн экстерьера и интерьера. Передняя часть автомобиля украшена новой решеткой радиатора Cascading Grille, которая интегрирована в ставший более спортивным и внушительным передний бампер с клиновидными боковыми нишами с хромированными вставками, в которых расположены новые противотуманные фонари. Фары головного света автомобиля получили более утонченную форму, оснащаются встроенными светодиодными дневными ходовыми огнями и функцией статического освещения поворотов. Профиль кузова обрел более динамичные формы, а задняя часть автомобиля может похвастаться совершенно новой крышкой багажника, задним бампером со стильной накладкой контрастного цвета в зоне диффузора и задними фонарями оригинальной формы со светодиодной оптикой.

Конструкторы бренда изменили архитектуру салона, установили новые кресла с более выраженной боковой поддержкой и использовали в отделке интерьера более качественные и износостойкие материалы. Существенно преобразилось рабочее место водителя: здесь появилась совершенно новые приборная панель и рулевое колесо, а центральная консоль повернута к водителю для удобства пользования всеми функциями климатической и мультимедий ной систем автомобиля.

Увеличенные габариты. По сравнению с Hyundai Accent предыдущего поколения, длина кузова новой модели увеличилась на 30 мм (до 4405 мм), при этом передний свес уменьшился на 10 мм (до 830 мм), а задний стал длиннее на 10 мм (до 975 мм). Ширина кузова тоже выросла – на 29 мм (до 1729 мм), а высота осталась прежней – 1470 мм. Увеличенная на 30 мм, до 2600 мм, колесная база позволила обеспечить больше пространства в салоне автомобиля, а также – увеличить полезный объем багажного отделения с 470 до 480 литров.

Усовершенствованная конструкция кузова и подвески. Содержание в структуре кузова нового Hyundai Accent высокопрочных и особо высокопрочных сталей возросло до 52%, что позволило повысить жесткость кузова на кручение и улучшить управляемость и безопасность автомобиля.

Инженеры компании внесли изменения в конструкцию задней подвески модели: здесь установлена полузависимая торсионная балка, изменен угол установки задних амортизационных стоек, что положительно сказалось на комфорте и управляемости автомобиля.

Во всех комплектациях Hyundai Accent нового поколения оснащается электроусилителем руля, что позволило улучшить маневренность модели по сравнению с предыдущей генерацией.

Модернизированная моторная гамма и коробки передач. В Украине новая генерация Accent будет оснащаться двумя четырехцилиндровыми бензиновыми моторами. Совершенно новый двигатель семейства Kappa объемом 1.4 литра развивает мощность в 100 л.с. и обладает максимальным крутящим моментом 132.4 Н·м. Модернизированный мотор семейства Gamma объемом 1.6 литра имеет мощность 123 л.с. и максимальный крутящий момент 150.7 Н·м.

На смену коробкам передач 5 МТ и 4АТ, с которыми взаимодействовал двигатель объемом 1.4 литра предыдущего поколения модели, придут современные 6-ступенчатые механические и автоматические трансмиссии. Эти же коробки передач будут работать в паре с 1.6-литровым бензиновым мотором.

Благодаря установке новых двигателей и трансмиссий, новый Hyundai Accent стал более экономичным: комбинированный расход топлива для модели с двигателем 1.4 литра составляет 5.7 л/100 км (6.4 л/100 км – для АКПП), а для мотора объемом 1.6 литра – 6.0 л/100 км (6.7 л/100 км – для АКПП).

Расширенный список опций. Новый Hyundai Accent будет доступен с уникальными для своего класса опциями. Среди них: шесть подушек безопасности, система мониторинга давления в шинах, камера заднего вида с динамичной разметкой траектории, обогрев форсунок стеклоомывателей, обогрев лобового стекла, подогрев задних сидений, запуск двигателя кнопкой, функция дистанционного открытия багажника Smart Trunk, современная мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, навигацией и поддержкой мобильных интерфейсов Apple CarPlay и Android AUTO, и многое другое. Уже в базовой комплектации доступны две подушки безопасности, кондиционер, cистема удержания при старте на подъеме Hill Assist Control, ESP, VSM и другие опции.

Официальные продажи Hyundai Accent нового поколения в дилерской сети ООО "Хюндай Мотор Украина" запланированы на апрель 2017 года. Цены модели будут оглашены ближе к дате старта продаж.

Компания OOO "Хюндай Мотор Украина" – официальный дистрибьютор автомобилей всемирно известного бренда HYUNDAI в Украине. Дилерская сеть компании является одной из наиболее разветвленных, что позволяет предоставлять клиентам полный комплекс услуг по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей Hyundai на уровне лучших европейских и мировых стандартов.