О правовых нюансах индустрии на eSPORTconf Ukraine расскажет Ирина Сергиенко

22 февраля в рамках конференции eSPORTconf Ukraine выступит гендиректор Украинской ассоциации игровой индустрии Ирина Сергиенко.

Спикер – адвокат по игорному, спортивному и IT-праву, а также руководитель юридической компании "Сергиенко и партнеры".

Ирина Сергиенко известна как постоянный участник международных конференций по игорному бизнесу, фэнтези-спорту и смежным отраслям. Числится консультантом при Комитете Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики и спорта. Активно участвует в разработке законодательной базы по правовому регулированию игорного бизнеса.

На eSPORTconf Ukraine Ирина Сергиенко расскажет об актуальном состоянии украинского киберспортивного букмекерства и раскроет юридические нюансы данной сферы бизнеса.

Среди прочих будут подняты вопросы:

Каковы перспективы e-Sports-букмекерства в Украине и мире?

Ожидаются ли в этом году новые законопроекты, регулирующие эту сферу бизнеса?

С какими юридическими трудностями сталкивается киберспортивный бизнес в Украине?

Конференция eSPORTconf Ukraine 22 февраля соберет в Киеве отечественных и зарубежных экспертов индустрии. Билеты уже доступны на официальном сайте мероприятия.