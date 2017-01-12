  • укр
  • рус
12:46
12 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Синдром Жириновського. Комедіант Захарова міняє професію
Вєсті Кремля
21:18, 11 січня
Вєсті.UA. Путін-восьминіг. Згадати
Вєсті.UA
19:03, 11 січня
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 11:00: Порошенко представить очільника Одещини. Негода в Україні
Випуск новин
12:22, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Київ
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

О правовых нюансах индустрии на eSPORTconf Ukraine расскажет Ирина Сергиенко

12:20, сьогодні 122 Читать новость на русском
eSPORTconf Ukraine
eSPORTconf Ukraine

22 февраля в рамках конференции eSPORTconf Ukraine выступит гендиректор Украинской ассоциации игровой индустрии Ирина Сергиенко.

Спикер – адвокат по игорному, спортивному и IT-праву, а также руководитель юридической компании "Сергиенко и партнеры".

Ирина Сергиенко известна как постоянный участник международных конференций по игорному бизнесу, фэнтези-спорту и смежным отраслям. Числится консультантом при Комитете Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики и спорта. Активно участвует в разработке законодательной базы по правовому регулированию игорного бизнеса.

На eSPORTconf Ukraine Ирина Сергиенко расскажет об актуальном состоянии украинского киберспортивного букмекерства и раскроет юридические нюансы данной сферы бизнеса.

Среди прочих будут подняты вопросы:

  • Каковы перспективы e-Sports-букмекерства в Украине и мире?
  • Ожидаются ли в этом году новые законопроекты, регулирующие эту сферу бизнеса?
  • С какими юридическими трудностями сталкивается киберспортивный бизнес в Украине?

Конференция eSPORTconf Ukraine 22 февраля соберет в Киеве отечественных и зарубежных экспертов индустрии. Билеты уже доступны на официальном сайте мероприятия.

Теги: Київ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Фантастична історія тенісиста, який змінив олімпійський спорт на параолімпійський
11 січня, 12:31 Фантастична історія тенісиста, який змінив олімпійський спорт на параолімпійський
Оксана Тропотяга
Україні необхідно припинити безкоштовне водопостачання до
сьогодні, 08:40 Україні необхідно припинити безкоштовне водопостачання до "ЛДНР"
Дмитро Снєгирьов 310
2017: крах
11 січня, 22:37 2017: крах "ДНР" или еще один год надежд
Олексій Нікольський 3547
Як завести машину в мороз: поради експерта
11 січня, 21:01 Як завести машину в мороз: поради експерта
Анна Косинська 3174
Вже не ФОП: як закрити підприємницьку діяльність
11 січня, 20:01 Вже не ФОП: як закрити підприємницьку діяльність
Яніна Ткачук 16 4092
Кучма зробив сенсаційну заяву щодо переговорів у Мінську
16 листопада 2016 , 05:11 11
У київському метро помітили мусульманку, одягнену у вишиванку
 4 вересня 2016 , 13:30 46
На "СТБ" прокоментували святкування Нового року відомої ведучої з Путіном
 4 січня , 16:43 305
Кияни – проти нової назви Московського проспекту
 1 серпня 2016 , 14:40 9
Скільки українців святкували Новий рік під головною ялинкою країни: вражаюча цифра
 1 січня , 18:06
Снігова хуртовина у Києві викликала масові ДТП
 13 листопада 2016 , 19:33
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук