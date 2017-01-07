Обама для Трампа є ворогом, – американський журналіст

Дональд Трамп та його команда відчувають загрозу з боку Барака Обами, Хілларі Клінтон та партії демократів, пише оглядач Вільям Сейтлан.

Новообраний президент Дональд Трамп та його найближче оточення більше схиляється до дружби, співпраці та взаєморозуміння з російським президентом Путіним, аніж з власними співвітчизниками – представниками Демократичної партії США, з колишньою суперницею Трампа Хілларі Клінтон та з поки що чинним главою Білого дому Бараком Обамою. При цьому останніх Трамп схильний трактувати як ворогів. Про це пише американський журналіст Вільям Сейтлан, котрого цитує Наталія Лебідь у статті "Як Обама Трампа з Путіним сварив".

"Чому Трамп вирішив захищати Путіна? Який між ними зв'язок? – запитує автор. – Однією з причин можуть бути гроші: якась комбінація боргів і ділових зв'язків з елементами шантажу. Але я в це не вірю. Є більш просте пояснення: Трамп вдячний Путіну за його схвальні відгуки і допомогу. А радники Трампа відчувають свій зв'язок з Путіним, тому що – зумисно чи ні – вони виступали на його боці в період виборів. Вони відчувають загрозу з боку одних і тих же ворогів – Обами, Хілларі Клінтон, демократів та ЦРУ. Вони розглядають будь-які нападки на Путіна, як нападки на них самих", – пише журналіст.

Вільям Сейтлан надрукував 3 січня на Інтернет-ресурсі Slate.com статтю під назвою "Команда мрії Путіна", де також йдеться про таке. "Президент Обама оголосив про розширення санкцій проти Росії у відповідь на кібератаки, спрямовані проти виборів в США. Ця його заява має на увазі протистояння між ймовірним злочинцем, російським диктатором Владіміром Путіним, з одного боку, і адміністрацією Обами (його обвинувачем) з іншого. Однак у справу втрутився Дональд Трамп разом зі своїми радниками. І втрутилися вони зовсім не на стороні обвинувачення. Насправді вони виступають як захисники Путіна. І щоб виправдати свого підзахисного, вони притягають до суду Америку".

Представники Трампа і Путіна стверджують, що санкції проти Росії є занадто жорсткими. У своїх численних інтерв'ю головні представники команди Трампа – майбутній прес-секретар Білого дому Шон Спайсер (Sean Spicer) і радник Трампа Келліен Конвей (Kellyanne Conway) – назвали ці санкції непропорційними. Через день після того, як Обама оголосив про розширення санкцій, Трамп заявив, що Путін вчинив "дуже розумно", не відреагувавши на це аналогічним чином,

– говориться у публікації.

Більше інформації з іноземних ЗМІ – в огляді Наталії Лебідь.

Читайте також: Спецслужби США розкриють подробиці російського втручання у президентські вибори