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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Обама "м'яко" застеріг Путіна щодо продовження хакерських атак на США, – The Independent

19:37, 22 грудня 529 Читать новость на русском
Володимир Путін та Барак Обама
Володимир Путін та Барак Обама / РБК-Украина

Між Бараком Обамою та Володимиром Путіним вперше відбулася розмова про злом електронної пошти Національного комітету Демократичної партії США.

Про це пише повідомляє The Independent, зазначаючи, що президент США попередив Путіна про наслідки, до яких призведе російське втручання, якщо воно не припиниться.

Міжнародне право, в тому числі і закони про збройні конфлікти, можна застосувати до дій у кіберпросторі, – йдеться в повідомленні Обами, переданому по так званому "червоному телефону "31 жовтня. – Ми зробимо з Росією відповідно до цих стандартів,
– пише автор британського видання.

На думку колишнього посла США в Росії Джеймса Коллінза, відносини між двома країнами, ймовірно, сьогодні гірші, ніж за часів холодної війни, а сам "факт прямого звернення Обами до Путіна з вимогою припинити кібератаки підкреслює серйозність проблеми", пише британський журналіст.

Думаю, що ідея про втручання Росії у виборчий процес, яким би воно не виявилося, зачепила дуже чутливу струну в головах американців,
– прокоментував Коллінз.

Читайте також: США пом’якшили санкції проти Росії

Довідка: "Червоний телефон", створений для використання в критичних ситуаціях, на кшталт теракту 11 вересня, ніколи не був власне телефоном. 50 років тому він був телетайпом, потім замінився факсом і, нарешті, спеціальною та секретною електронною поштою.

Теги: Політика США Володимир Путін Барак Обама Вибори у США Російська пропаганда
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