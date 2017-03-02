Обама повертається в політику, – ЗМІ

Екс-президент США Барак Обама готовий повернутися в політику.

Про це заявив екс-генпрокурор США Ерік Холдер, повідомляє Politico.

Він пояснив, що мав з Обамою розмову на цю тему.

Він повертається. Він готовий приступити,

– заявив Холдер.

Водночас він розповів про можливе залучення коштів і взаємодії із законодавцями для нового Національно-демократичного комітету округів (NDRC), який Холдер очолив торік на прохання Обами.

Таким чином Обама і високопоставлені представники Демократичної партії планують зосередитися на виборах до законодавчих зборів на рівні штатів, що може посилити позиції демократів у державних установах і в Палаті представників.

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