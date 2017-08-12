Обама повертається в політику: стало відомо, чим він займеться

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Сорок четвертий президент США Барак Обама планує повернутися в політику. Усе тому, що політик прагне посилити позиції Демократичної партії після її поразки на президентських виборах.
Про це повідомляє The Hill з посиланням на власні джерела.
Один із радників розповів, що повернення Обами в політику відбуватиметься максимально обережно. Один з його помічників описав цей процес повернення як "обережний танок", метою якого є участь Обами у закулісних політичних іграх.
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Згідно з планами, політик братиме участь у відновленні впливу демократів, чиї позиції похитнулися після приходу до влади нинішнього президента США Дональда Трампа. Зокрема, Обама займатиметься збором коштів для партії.
Видання додає, що найближчими тижнями помічники обговорюватимуть план і графік участі Обами у політичному житті США.