Президент США Барак Обама продовжив санкції проти Росії через ситуацію на Донбасі та анексію Криму.

Про це 14 січня повідомляє РИА Новости з посиланням на розпорядження Обами.

Термін дії санкцій закінчувався в березні, тепер вони продовжені ще на рік.

"Дії і політика, на які відповідає цей указ, продовжують представляти надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці США", – цитує видання Обаму.

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