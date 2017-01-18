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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Обама розповів про свої зворушливі плани на майбутнє

22:42, сьогодні 194 Читать новость на русском
Барак Обама з дружиною Мішель
Барак Обама з дружиною Мішель / Getty Images

Барак Обама на своїй останній прес-конференції на посаді президента США розповів, що робитиме після президентства, чи і бачить він себе в політиці в подальшому.

"Я не намагатимусь стати кимось у великій політиці. Для мене важливо відійти від процесу і переосмислити свій досвід. Цього року виповнюється 25 років нашого шлюбу з Мішель, тому ми хочемо переглядати наші відносини, дати їм сил. Я буду більше слухати, більше спілкуватися зі своїми дівчатками. Я більше буду нікуди балотуватися", – сказав Обама.

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Теги: США Барак Обама Політика
Джерело: 24 Канал
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